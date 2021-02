🎥 La folle montée au jeu de Mario Götze, héros du PSV

Le champion du monde 2014 a fait pencher la balance en 120 secondes.

Le PSV avait bien besoin d'un petit coup de pouce, dimanche soir, en EreDivisie. Malmené et mené pendant plus d'une heure par le Vitesse Arnhem de Loïs Openda, le PSV a retourné la rencontre dans la dernière demi-heure.

Et la montée au jeu de Mario Götze n'y est pas pour rien. L'ancien de Dortmund et du Bayern a remplacé le jeune Belge Yorbe Vertessen à 30 minutes du terme. Et il a inscrit un doublé dans les cinq dernières minutes de la rencontre.

Les quatrième et cinquième buts de la saison du joueur allemand qui permettent au PSV de conforter sa deuxième place... à six points de l'Ajax.