Le retour aux affaires de Dieumerci Mbokani

Dieumerci Mbokani a rejoué quelques minutes, dimanche soir, contre STVV.

Après un mois d'absence en raison d'une blessure au mollet, Dieumerci Mbokani a fait son retour sur les terrains de Pro League, dimanche soir. Il a remplacé Lior Refaelov à 20 minutes du terme de la rencontre qui opposait l'Antwerp à STVV, dimanche soir.

Même si c'était un peu tôt au goût de Franky Vercauteren. "Il n'a que deux entraînements collectifs dans les jambes, mais il était prêt à jouer. On ne voulait pas prendre de risque et c'est un peu contre toute logique qu'il est monté, j'en suis conscient, mais il était prêt. Et on savait que ce serait une rencontre difficile et on sait que Dieumerci Mbokani est un joueur qui peut faire la différence n'importe quand.

Les nouvelles sont en revanche moins bonnes pour Alireza Beiranvand qui, pour la deuxième fois en trois jours, a dû quitter le terrain sur blessure. "Ce n'est pas une rechute de sa blessure aux adducteurs, c'est une toute autre blessure. C'est un pur hasard, mais aussi beaucoup de malchance", explique Franky Vercauteren, sans faire de pronostic et sur l'éventuelle durée d'absence du portier iranien.