Ruud Vormer, le capitaine buteur heureux:" Nous sommes vraiment sur le bon chemin"

Le capitaine du Club de Bruges était tout sourire après la rencontre largement remportée par les siens contre OHL.

Ruud Vormer était heureux à la fin de cette rencontre. Il est clair que quand tout marche parfaitement, à quelques jours d'un match européen, on ne peut qu'avoir le sourire.

"Nous sommes vraiment sur le bon chemin", déclare le Hollandais, buteur sur penalty en première période. "Nous n'avons rien concédé aujourd'hui et nous avons marqué trois buts. Certains ont eu du temps de jeu et c'est important. Le but de Mata, ha... c'est incroyable comme quoi ça peut arriver", a déclaré Ruud Vormer, hilare au micro de Eleven.

Dans quelques jours, les Brugeois recevront Kiev avec un petit avantage puisque le match aller s'est terminé sur le score de 1-1 en Ukraine. "C'est une bonne préparation oui car nous n'avons pas de blessés. Si les absents vont revenir? Je ne sais pas, il y aura des tests qui seront faits ce mardi on en saura plus à ce moment-là".