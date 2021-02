Bonne nouvelle pour les supporters d'Eupen et de La Gantoise

Le match de coupe de Belgique entre Eupen et La Gantoise ne sera pas diffusé à la télévision mais si ce duel vous intéresse, rien n'est perdu.

Après la 29ème journée de championnat qui se jouera ce week-end, la coupe de Belgique reprendra ses droits en milieu de semaine.

Si les duels entre Anderlecht et le Cercle de Bruges, Genk et Malines et le choc Standard-Bruges seront diffusés à la télévision, ce ne sera pas le cas du match entre Eupen et La Gantoise. Cependant, la rencontre sera diffusée sur le site du club germanophone comme cela a été annoncé via un compte Twitter.