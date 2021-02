Genk n'a pas le droit à l'erreur à Charleroi: "Plus d'excuse"

Pour garder leur place dans le top 4, les Limbourgeois doivent absolument prendre des points à Charleroi.

C'est un duel capital qui attend le Sporting de Charleroi et le Racing Genk, ce vendredi. Deux équipes qui traversent une période difficile et qui doivent se relancer pour rester en course pour une place dans le top 4.

Toujours troisième, le Racing Genk reste sur trois défaites consécutives et John van den Brom sait qu'il est temps de casser la spirale négative. "Nous avons encore notre sort entre nos mains, mais n'avons plus d'excuse", insiste-t-il.

"Maintenant, il faut y aller. Nous avons besoin d'un bon résultat. Dans l'esprit des joueurs, ça doit être la victoire à tout prix", ajoute le coach néerlandais. Le Racing n'a que quatre points d'avance sur le Sporting de Charleroi, onzième, une défaite vendredi pourrait coûter cher aux Limbourgeois à l'issue du week-end.