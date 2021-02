Eupen a perdu un leader : "Nous sommes tristes de le voir partir"

Arrivé au Kehrweg durant l'été 2019 en provenance du NAC Breda, le défenseur central a décidé de relever un nouveau défi en ralliant la Bulgarie.

Menno Koch vient de quitter Eupen pour rejoindre la Bulgarie du côté du CSKA Sofia où il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2024. Le défenseur central âgé de 26 ans a disputé 17 rencontres et marqué deux buts en championnat avec les Pandas cette saison. Remplaçant en début de saison, le joueur formé au PSV Eindhoven a ensuite été aligné à plusieurs reprises suite aux blessures des titulaires. "J'ai été un brin supris par son départ tant cela s'est fait très vite. Le mercato hivernal en Bulgarie était encore ouvert et le transfert s'est fait en quelques jours", a confié Benat San José en conférence de presse.

"Menno est venu me trouver en disant que c'était une très belle opportunité pour lui. Et qu'il pourrait glaner des titres et évoluer sur la scène européenne. Il était heureux ici mais il y a eu cette belle offre. Nous sommes des humains après tout et nous avons écouté le souhait de notre joueur", a souligné le coach d'Eupen.

Déja bien pourvu au poste de défenseur central (Miangue, Amat, Poulain, Agbadou, Héris et Bushiri) la formation germanophone laisse donc le Néerlandais quitter le navire eupenois. Toutefois, le technicien espagnol admet qu'il a perdu un leader. "Un des meilleurs pros que j'ai pu entraîner. Une belle attitude et une mentalité exemplaire. Et puis il mouillait le maillot. Nous sommes tristes de le voir partir mais nous ne pouvions pas lui mettre des bâtons dans les roues. Nous perdons un leader même s'il n'était pas toujours titulaire. Son gros caractère va nous manquer mais j'espère que Jens Cools pourra reprendre son leadership car ils se ressemblent", a conclu San José.