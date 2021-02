La déception est grande du côté de Malines : "Pas récompensés de nos efforts"

En battant Ostende, le Kavé aurait pu se hisser à la cinquième place et revenir au même nombre de points que l'équipe côtière.

Malines a finalement trébuché à la Diaz Arena, battu 2-0 et voit désormais son écart avec les quatre premiers augmenter.

Les PO1 semblent désormais compliqués à atteindre pour les Sang & Or mais la rencontre aurait pu prendre une autre tournure si Malines avait fait preuve de plus de réalisme :

"C'est dommage que nous ne nous soyons pas récompensés de nos efforts. Si nous avions gagné aujourd'hui, nous serions restés en course sur tous les tableaux encore", a déclaré Wouter Vrancken sur Sporza après la rencontre. "Malgré la défaite, je suis très fier de la façon dont nous nous sommes comportés. Pour moi, ce fut l'un des matchs les plus difficiles de la saison."

Vrancken relativise même si la saison n'est pas encore terminée : "Maintenant, nous faisons un pas en arrière, mais cela n'est pas catastrophique quand on regarde d'où nous venons et le chemin parcouru. Nous restons malgré tout en bonne position dans la compétition, et cette saison il semble que tout est possible."

Un programme chargé attend Malines avec un déplacement à Genk en coupe avant de se déplacer à Anderlecht.