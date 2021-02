Mbaye Leye amer : "Le matériel à disposition est peut-être insuffisant pour un club comme le Standard"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège a chuté à domicile contre le Sporting d'Anderlecht (1-3) lors du Clasico.

La défaite était interdite du côté du Standard de Liège mais Anderlecht aura été plus réaliste et plus opportuniste devant le but. "Avec aussi peu de présence offensive, c'est difficile de gagner. Ce Clasico était important car ce match représente beaucoup de choses à tous les niveaux. Mais nous n'avons pas été assez dangereux dans la surface adverse et la circulation du ballon était faible. À la fin, on essaie de revenir et on encaisse un troisième but car il y avait beaucoup d'espaces. Je ne peux pas dire grand chose sur la prestation de mon équipe aujourd'hui", a confié Mbaye Leye.

Les Rouches viennent d'enregistrer une deuxième défaite de suite et affichent un bilan de 3 points sur 18. De plus, les erreurs se répètent. "Inconcevable ! De plus, nous ne voyions pas l'équipe adverse. On avait le match en main et on fait une erreur qui se paie cash. Les erreurs se répètent, donc comme je l'ai dit, ce sont des mauvaises décisions à force. Le matériel à disposition est peut-être insuffisant pour un club comme le Standard. Il faut être à la hauteur quand on sait ce que ce Clasico représente. Des paroles fortes ? Oui, car les erreurs se répètent tout le temps. L'équipe ne ressemble pas à ce que je veux voir sur le terrain", a précisé le T1 des Rouches.

"Mes joueurs n'étaient pas au niveau"

Le technicien sénégalais n'a pas voulu entendre parler de la faute de Lawrence en début de rencontre et du fait qu'il aurait pu écoper d'un carton rouge. "Mes joueurs n'étaient pas au niveau et Anderlecht a mérité sa victoire. Je n'ai donc pas envie de parler de l'arbitrage. J'analyse la prestation globale de mon équipe et l'efficacité que nous avions avant, nous ne l'avons plus", a conclu Mbaye Leye.