Franky Vercauteren s'en prend à son équipe: "Cela ressemblait à une promenade pour certains"

Après la défaite à OHL, l'Antwerp est toujours à la deuxième place, mais voit la concurrence revenir. "Bien sûr, mes joueurs sont fatigués, mais je ne veux pas utiliser cela comme une excuse", a déclaré Vercauteren.

Le T1 du Great Old a immédiatement mis le doigt là où ça fait mal lors de la conférence de presse qui a suivi la défaite à OHL. "J'ai vu beaucoup plus d'entrain à l'OHL au début du match. Ensuite, bien sûr, ils ont été grandement aidés par ces deux très beaux buts. J'oserais même presque les appeler des buts de classe mondiale. C'est alors seulement que nous avons réagi, avec beaucoup de possession et quelques occasions, mais cela ne compte pas. Nous faisons preuve d'initiative après le 2-0, ce qui ne veut pas dire que nous méritons la victoire. Dans certains domaines, c'était trop peu."

L'Antwerp avait l'air fatigué contre OHL : "Nous avons à peine eu le temps de nous entraîner, alors nous avons mis l'accent sur les automatismes défensifs. Les attaquants et les milieux de terrain doivent être aussi agressifs qu'un défenseur si nécessaire. Cela ressemblait à une promenade pour certains", a déclaré Franky Vercauteren.

"Bien sûr, nous avons un calendrier difficile, nous avons beaucoup voyagé, nous avons beaucoup de blessés... C'est la réalité. Si vous avez de l'ambition en tant que club, vous devez être capable de le gérer. Après, vous devez jouer tous les quatre jours. Je ne veux pas utiliser d'excuses. Bien sûr mes hommes sont fatigués. Mais mercredi, nous devons retourner au travail, fatigués ou pas", conclut Franky Vercauteren.