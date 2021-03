Deux Mauves, un Panda, le bourreau des Hurlus : voici notre équipe de la semaine !

Le verdict final de la saison classique se rapproche : voici l'équipe-type de la 28e journée de Pro League.

Gardien de but

Théo Defourny a eu droit à son lot de critiques ces derniers temps mais le portier des Pandas a été serein contre Saint-Trond, permettant à son équipe de garder le zéro et de prendre des points importants. .

Défense

Le Cercle de Bruges s'est encore donné de l'air et Vitinho a livré une excellente prestation, tant sur le plan offensif que défensif, comme à son habitude. Arthur Théate s'impose lui comme une valeur sûre chez la surprise de ce top 4, le KV Ostende, tandis que le jeune natif de Gemblous Louis Patris était titulaire et a fait son match lors de l'importante victoire d'OHL. Enfin, Stipe Radic a fait très mal à Mouscron en égalisant pour le Beerschot en toute fin de rencontre.

Milieu de terrain

Le pitbull anderlechtois Josh Cullen a râtissé au milieu à Sclessin, tandis que Kristian Thorstvedt a choisi son moment pour inscrire le premier but de sa saison et aider Genk à venir à bout de Charleroi. Xavier Mercier était à nouveau décisif pour OHL, inscrivant un coup-franc sublime face à l'Antwerp.

Attaquants

Andrew Hjulsager prend place un cran plus haut dans notre 11 mais méritait à coup sûr sa place après une superbe prestation qui permet à Ostende de vraiment rêver au top 4. Francis Amuzu était l'homme du match pour Anderlecht, ouvrant le score, et Giannu Bruno inscrivait son 17e but de la saison.