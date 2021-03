Anderlecht peut souffler : "On a laissé beaucoup d'énergie dans le Clasico"

Ils ont tenu le coup : après avoir souffert physiquement, les Mauves ont gardé le zéro et se sont hissés en demi-finales de la Croky Cup.

Vincent Kompany avait un sourire plutôt soulagé après le quart de finale face au Cercle de Bruges : Anderlecht a dû faire le gros dos en fin de rencontre. "Le dernier quart d'heure était compliqué. Pourtant, on avait bien entamé la rencontre, on rend la vie difficile au Cercle, on trouve les espaces, on marque un beau but", estime-t-il. "Et après, ça a été plus dur physiquement. Je pense qu'on a laissé beaucoup d'énergie dans le Clasico, avec seulement deux jours de repos".

Pas de turnover complet à Anderlecht, seulement l'entrée dans le onze de Bogdan Mykhalichenko et Elias Cobbaut. "Ils ont amené un impact physique. Mais la fatigue était là à un moment et c'était plus difficile de se repositionner", reconnaît Kompany. "On a terminé le match au caractère, il nous manquait les jambes pour aller de l'avant. Mais c'est un super résultat, on est très contents. Souvent, après un match au sommet, on a un peu de mal, mais on a tenu bon".