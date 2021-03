Jonathan Heris : "Sans doute le plus beau but de ma carrière"

Ce mercredi soir, Eupen s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique en éliminant La Gantoise (1-0).

Le but victorieux a été inscrit par Jonathan Heris en début de seconde période. À la réception d'un très bon centre de Musona, le défenseur a décoché une superbe frappe qui est allée se loger dans la lucarne de Bolat. "Ce but fait plaisir mais c'est surtout la prestation collective que je retiens. La victoire était importante car nous sommes désormais en demi-finale de la Coupe. Un brin de réussite sur la frappe ? Oui un peu car c'était tout ou rien. Je ne me suis pas posé de question et cela a fait mouche. Sans doute le plus beau but de ma carrière", a confié Heris à l'issue de la rencontre.

Eupen semble monter en puissance en cette fin de championnat. "Nous commençons à grandir et à bien nous connaître. Avant, nous serions passés à côté en fin de rencontre. Nous sommes restés bien organisés et n'avons pas flanché", a souligné l'unique buteur de la rencontre.

© photonews

Critiqué ces dernières semaines, Théo Defourny avait rendu une très belle copie lors de la victoire eupenoise à Saint-Trond le week-end dernier. Le gardien formé à l'OL a de nouveau répondu présent ce mercredi soir en effectuant quelques arrêts décisifs et en enregistrant une deuxième clean sheet de suite. "Le déclic ? La semaine dernière a fait du bien car nous avons eu sept jours complets pour travailler colectivement et individuellement. Cela a été bénéfique pour gommer les erreurs. Nous avons vu un bloc solide ce soir, nous sommes sur la bonne voie et cela fait du bien. Nous savourons un peu notre victoire", a précisé le dernier rempart des Pandas.