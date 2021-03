Thomas Tuchel prend son pied à Chelsea

L'ancien entraîneur du PSG n'a toujours pas perdu le moindre match avec son nouveau club.

Limogé par le Paris Saint-Germain fin décembre, Thomas Tuchel a rapidement retrouvé le sourire avec Chelsea. Il faut dire que le début d'aventure est quasi parfait puisque le technicien allemand est invaincu depuis son arrivée sur le banc des Blues (7 victoires et 3 nuls toutes compétitions confondues). Et son équipe sort d'une victoire 1-0 contre Liverpool, jeudi soir. De quoi rendre "très heureux" le natif de Krumbach.

"Je suis vraiment très heureux. Depuis le premier jour, je me suis senti comme chez moi dans ce club. C'est un plaisir de pouvoir entraîner cette équipe. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage, avec l'attitude nécessaire pour disputer un match de football. Mes joueurs sont prêts à jouer, attaquer et défendre ensemble, à se sacrifier et à se battre. Ils font preuve de courage" a souligné Tuchel après la rencontre.

"J'ai un groupe vaillant qui le démontre tous les quatre jours lors de rencontres difficiles. Je sais ce que cela demande, je sais aussi dans quelle dynamique est l'équipe en ce moment. Nous évoluons à un très très haut niveau et j'en suis vraiment satisfait", se réjouit l'ancien coach du PSG. Neuvième du classement avant son arrivée, Chelsea est remonté à la 4e place de la Premier League sous les ordres de Tuchel.