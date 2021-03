Genk enchaîne, John van den Brom sourit : "Nous avons fait un bon pas en avant ce week-end"

Le KRC Genk a fait le job contre le Cercle ce dimanche (2-0) et enchaine ainsi un troisième succès de suite toutes compétitions confondues, le ciel s'est éclairci dans le Limbourg.

Tout comme jeudi en Coupe contre le KV Malines, le KRC Genk a très bien débuté le match contre le Cercle ce dimanche avec deux buts inscrits après 24 minutes de jeu. "Ce match de Coupe a coûté beaucoup d'énergie. Je dois féliciter mes joueurs pour la façon dont ils ont commencé, bien que ce but précoce de Paul Onuachu ait évidemment aidé", a expliqué John van den Brom.

Le Cercle de Bruges a poussé et pressé en seconde période. "Que l'adversaire presse ou s'effondre, nous devons toujours trouver une solution. Aujourd'hui, nous avons réussi à nous libérer de la pression à plusieurs reprises. Il y avait aussi de l'espace et avec Ito, c'est souvent une chance de marquer un but, comme nous l'avons vu ce soir", a souligné le T1 des Limbourgeois.

Après une première mi-temps parfois éblouissante, le niveau de jeu du côté de Genk a énormément baissé après la pause. "En tant qu'entraîneur, je dois être critique et admettre que nous avons montré trop peu après la première mi-temps. D'autre part, quand vous voyez où nous étions il y a dix jours. Entre-temps, nous avons gagné trois fois de manière convaincante et, en tant qu'entraîneur, il faut aussi être satisfait pour une fois. Cela donne confiance aux garçons. Nous avons fait un bon pas en avant ce week-end. Nous sommes sur la bonne voie", a déclaré John van den Brom.