Thierry Henry rêve d'un retour à d'Arsenal

Libre depuis son départ du CF Montréal en février dernier, le technicien français attend un nouveau défi.

Thierry Henry ne s’en cache pas, son rêve est de diriger Arsenal un jour. "Écoutez, si vous demandez à un supporter d'Arsenal s'il aimerait entraîner Arsenal un jour, il dira "oui". Si vous demandez à un supporter d’Arsenal s’il aimerait marquer un but pour Arsenal, il dira "oui'", a expliqué l’ancien attaquant dans un entretien accordé à Four Four Two.

"Quand j'en parle, c’est une utopie", a tempéré le Français. "Les gens s'emballent chaque fois que je dis que c'est mon club, mais je l'ai dans le sang, je suis supporter d'Arsenal. Donc si vous me demandez si un jour je voudrais entraîner Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais être l'intendant d’Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais tondre la pelouse à l'Emirates Stadium, alors oui", a conclu Henry qui s’est dit pas encore prêt pour une telle aventure.