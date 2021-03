Amad Diallo a mis tout le monde d'accord

Le jeune espoir ivoirien Amad Diallo a inscrit, ce jeudi, l'unique but de Manchester United face au Milan Ac (1-1) lors du match aller des 8èmes de finales de la Ligue Europa. Un but plein d'opportunisme salué par la planète football.

Tout ce que les supporters mancuniens avaient retenu hier, c’est le but d’Amad Diallo. Sur une balle intelligemment liftée par Bruno Fernandes, l’enfant d’Adjamé (un quartier d’Abidjan en Côte d’Ivoire) entré en jeu à la 46è min lobe Gianluigi Donnarumma, le portierl milanais à la 50ème minute. Malheureusement pour lui, Manchester United s’est fait rattraper dans les arrêts de jeu 1-1.

Au-delà du score, depuis hier c’est le but de l’espoir du football ivoirien qui est à la Une. Et les anciens Red Devils ne tarissent pas d’éloges vis-à-vis du jeune prodige :"C’est un jeune joueur avec un grand avenir devant lui. Vous pouvez voir, jour après jour, qu’il commence à progresser. Il va devenir un grand joueur pour nous" s’est félicité son entraineur Ole Gunnar Solskjaer.

Autre son de cloche, Rio Ferdinand lui le compare carrément à Cristiano Ronaldo, lui aussi acheté très jeune par Man U : "Ce mec lui ressemble beaucoup. Si vous voyez ses vidéos et entendez la façon dont les gens parlent de lui. Potentiellement, il peut devenir un joueur de classe mondiale, s’il s’applique bien. Je ne veux pas mettre trop de pression sur Diallo mais personne ne connaissait le potentiel de Ronaldo lorsque nous l’avons acheté, à part le Portugal", a confié l’ancien capitaine des Reds Rio Ferdinand via BT Sport.

Des mots qui pourront sans doute plaire à Amad qui est recruté en janvier pour environ 15 millions d’euros à l' Atalanta Bergame. Son but a particulièrement plu à Paul Scholes :"Très belle course de Diallo. Il a dû improviser, cette tête en arrière était géniale", a commenté l’ancien milieu de terrain. Son aîné en club et en sélection ivoirienne, le défenseur Eric Bailly n'a pas manqué de complimenter son jeune frère :"Félicitations aussi à Amad, ce n’était qu’une question de temps !".

Ce but inscrit en deux apparitions avec les Mancuniens permet à Amad (18 ans et 243 jours) de se classer 4ème jeune buteur de Manchester United, en compétition européenne, derrière George Best (18 ans et 158 jours), Marcus Rashford(18 ans et 117 jours) et Mason Greenwood(17 ans et 353 jours).