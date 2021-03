Anderlecht met Silvio Proto à l'honneur

Le Sporting a dédié deux podcasts à son ancien gardien Silvio Proto qui a récemment raccroché les crampons.

Silvio Proto, 37 ans, a annoncé la fin de sa carrière le mois dernier avec à son compteur près de 370 matches joués pour le Sporting.

Le club a tenu a lui rendre un hommage lors d'un podcast qui lui est dédié. Avec David Steegen à l'animation, Guillaume Gillet en invité et Silvio Proto 'himself' le trio est revenu sur la carrière du jeune retraité.

"J'étais un enfant turbulent, je ne restais pas en place, c'est pour ça qu'on m'a mis au foot. Voilà comment ça a commencé", débute Silvio Proto qui se remémore le tout début.

Entre-autres sujets, l'ancien gardien de La Louvière a bien sûr évoqué son arrivée à Bruxelles : "Le transfert à mis du temps mais je voulais venir ici. J'avais de belles propositions à l'étranger mais je voulais faire le tremplin entre un petit club et un grand club en Belgique avant de partir."

De son côté, Guillaume Gillet n'a pas manqué d'alimenter les discussions aux côtés de son ami : "Je suis un des Anderlechtois qui a marqué un but à Silvio durant sa saison au GBA", sourit le joueur de Charleroi. "On se connait depuis presque le début de ma carrière pro, nous avons passé beaucoup de temps ensemble."

Le trio a ainsi passé près d'une heure à échanger dans une ambiance détendue, sur des sujets divers et variés et partagés plusieurs histoires et anecdotes sur les transferts, les entrainements, les superstitions, la relation avec les supporters adverses, des histoires de vestiaires ou encore des anecdotes de matches.

Olivier Deschacht et l'ancien portier du Sporting Frank Boeckx ont également honoré la carrière de Proto lors d'un podcast en néerlandais, également animé par David Steegen.