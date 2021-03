Les (gros) regrets brugeois: "On était les patrons sur le terrain pendant 20 minutes"

Rattrapés dans le Money Time par Charleroi, les Brugeois sont, à l'image de Brandon Mechele, très déçus d'avoir, de la sorte, laissé deux points s'envoler au Mambourg.

Ils en étaient à dix victoires consécutives en championnat, leur série n'ira pas plus loin. La faute à ce but de Shamar Nicholson, tombé juste avant les arrêts de jeu vendredi soir. Et les Blauw en Zwart ont des regrets. "C'est vraiment dommage, mais on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes", insiste Brandon Mechele, au micro d'Eleven.

Car le Club avait très bien commencé la partie vendredi soir, en mettant d'emblée une grosse pression sur la défense carolo et en trouvant l'ouverture après seulement sept minutes. "Pendant 20 minutes, on était les patrons sur la pelouse", estime le défenseur central des Gazelles.

Mais le jeu brugeois s'est ensuite éfiloché et le Sporting de Charleroi y a crû jusqu'au bout. "Après le repos, on ne parvenait plus à sortir et on sait que ça peut mal finir dans ces cas-là." Ça s'est confirmé avec le but carolo dans les arrêts de jeu.