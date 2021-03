Mbaye Leye fier de ses joueurs : "C'est dans ce genre de match que le Standard grandit"

Le Standard de Liège file en finale de la Coupe de la Belgique après sa victoire à Eupen (0-1) ce samedi soir.

Après Seraing, Courtrai et le Club de Bruges, le Standard de Liège vient d'éliminer Eupen et se hisse en finale de la Coupe de Belgique. Les Rouches ont eu beaucoup de mal au Kehrweg et s'en sont remis à une magnifique frappe du gauche de Selim Amallah qui est allée se loger en pleine lucarne.

"Un match très important. Comme je l'avais dit en conférence de presse ce vendredi, on vit une saison difficile voire de merde où ça ne veut pas rentrer comme à Mouscron dimanche dernier", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre. "Nous avons eu des possiiblités et notre adversaire était présent et pouvait nous faire mal avec des transitions. Mais, c'est dans ce genre de match que le Standard grandit car il faut montrer du caractère et avoir une bonne organisation. Il faut également des leaders techniques comme Selim qui a été capable de faire la différence dans un match fermé comme celui d'aujourd'hui. Je suis content de mon équipe car il fallait aller au bout et se hisser en finale", a souligné le technicien sénégalais.

"Pour tirer la chasse, il faut soulever la Coupe"

Toutefois, le Standard de Liège n'a pas encore sauvé sa saison. "Si nous avons tiré la chasse pour rester dans le thème ? Non, car juste arriver en finale n'est pas suffisant pour le Standard. Pour tirer la chasse, il faut soulever la Coupe. Avant d'arriver là, nous avons quatre matchs de championnat à disputer. Nous avons effectué un pas de plus mais le plus important pour la suite, ce sont deux mots : efficacité et régularité", a précisé le T1 des Rouches.

© photonews

Dans le creux en championnat, le matricule 16 brille en Croky Cup après un parcours de combattant. "C'est ce qui est beau dans ce parcours. Nous étions sous la pluie à Seraing, le terrain était gelé à Courtrai et nous n'aurions jamais dû jouer sur une telle pelouse. Puis nous éliminons le Club de Bruges, la meilleure équipe de Belgique. Puis, nous battons Eupen. Une équipe de qualité qui a eu des temps forts et qui nous a mis dans des dispositions difficiles", a ajouté l'ancien attaquant.

Il reste dorénavant quatre matchs de championnat avant la finale de la Coupe. "Nous sommes le Standard de Liège et nous ne pouvons pas nous permettre de jouer en championnat de cette manière là. Il faut renouer avec la victoire au plus vite. Les joueurs et le staff veulent effacer le 3 sur 21 et ne pas rester sur cette dynamique là", a conclu Mbaye Leye.