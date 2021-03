Plusieurs clubs commémorent le 39e anniversaire de François Sterchele

Le décès de François Sterchele en a marqué plus d'un dans le football belge. Celui qui aurait dû fêter ses 39 ans ce 14 mars est mort tragiquement dans un accident de la route en 2008.

Formé au RFC Liège, Sterchele a, par la suite, rejoint OHL avant de transiter par Charleroi, le Germinal Beerschot ou encore le Club de Bruges. Certains de ses anciens clubs ont décidé de commémorer son 39e anniversaire sur Twitter. Une belle manière de lui rendre hommage.

Voor altijd in ons hart ❤️💚🖤 #samensterker pic.twitter.com/DGVgJeJ1aU

Forever 2️⃣6️⃣.



Always in our harts. 💜



Gelukkige verjaardag Swa. #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/IJqt7jhEZG