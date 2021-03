Vanaken toujours en Belgique : "Bruges peut se réjouir que les scouts soient aveugles"

Hans Vanaken approche de la trentaine et n'a toujours pas découvert l'étranger. Les chances semblent désormais grandes pour que le double Soulier d'Or n'étale son talent qu'en Pro League. Incompréhensible, pour Trond Sollied.

L'ancien entraîneur du Club de Bruges, actuellement libre depuis la fin de son passage à Lokeren, s'est exprimé dans les colonnes du Nieuwsblad au sujet de Hans Vanaken (28 ans), qui semble condamné à porter les couleurs des Blauw & Zwart sans parvenir à décrocher son transfert. "Le Club peut se réjouir que les scouts européens soient aveugles", estime Trond Sollied. "Que Clinton Mata ne soit pas en Premier League est déjà difficile à croire".

"Mais que Vanaken joue encore à Bruges, c'est vraiment incroyable. Regardez ses qualités : il devrait évoluer à Barcelone", lance le coach norvégien. "Frenkie de Jong est-il meilleur que Vanaken ? Non. On choisit un joueur en fonction de ses buts et assists, pas de l'entertainment".