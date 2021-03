Le PSG féminin perd le match retour sur forfait ... et se qualifie

Frappé par le coronavirus, le PSG n'a pas disputé son match retour de Ligue des Champions à Prague. Les deux clubs ont trouvé un accord pour que les Parisiens perdent sur tapis vert, après leur score de 5-0 à l'aller.

C'est un cas rarissime : le PSG a décidé de déclarer forfait pour son match retour de Ligue des Champions face au Sparta Prague ce mercredi ... mais se qualifiera cependant pour le prochain tour. Les Parisiennes avaient en effet remporté le match aller 5-0, ce qui rend le score de forfait (3-0) insuffisant pour permettre au Sparta de se qualifier.

La décision de déclarer forfait a été prise en accord avec le club tchèque et l'UEFA et est liée à de nombreux cas de Covid-19 au sein du PSG féminin. Le club français passe donc en quarts de finale et y affronter l'Olympique Lyonnais.