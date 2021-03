La Gantoise par le chas de l'aiguille, bonne affaire pour l'Excel Mouscron

Longtemps impuissants, les Buffalos ont fait la différence dans le dernier quart d'heure et ça fait les affaires de l'Excel Mouscron.

La Gantoise n'a pas brillé, mais l'équipe de Hein Vanhaezebrouck fait la bonne opération du week-end dans la course aux playoffs 2. Longtemps impuissants face au Cercle de Bruges, les Buffalos ont pu compter sur un très bon Sinan Bolat et... sur une erreur brugeoise pour faire la différence.

C'est en effet une faute de Vitinho dans le rectangle qui a offert le penalty de la victoire aux hommes de Hein Vanhaezebrouck d'inscrire le seul but du match. Un penalty que Thomas Didillon repoussait, mais Alessio Castro-Montes avait suivi sa frappe et il a poussé la balle au fond...

Menés à dix minutes du terme, les Brugeois n'ont pas trouvé les espaces pour revenir au score. Bingo pour La Gantoise qui passe devant le Standard et Charleroi et revient à hauteur de Zulte Waregem, huitième. Le Cercle ne profite pas de la défaite de Mouscron et reste dans la position du barragiste.