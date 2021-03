Le Standard pourrait changer d'équipementier dès la saison prochaine

Depuis quatre saisons, c'est New Balance qui équipe les joueurs et le staff du club liégeois.

Certaines choses pourraient changer dans les prochains mois au Standard, à commencer par l'équipementier du club. En effet, selon les informations de Sudpresse, les Liégeois pourraient dire adieu à New Balance au profit... d'Adidas.

New Balance équipe le club depuis la saison 2017-2018 mais ce contrat court jusqu'à la fin de la saison. La collaboration avec Adidas ne serait pas une nouveauté au Standard.

La marque aux trois bandes avait déjà équipé le club à trois reprises : entre 1969 et 1973, entre 1975 et 1981 et entre 1985 et 2003.