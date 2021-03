Dernier de Ligue 1, le Président de Dijon dépose les armes

Bon dernier de Ligue 1, Dijon s'en va tout droit vers la Ligue 2...manifestement sans se battre jusqu'au bout...

Bon dernier de Ligue 1 avec seulement 15 points pris en 30 journées et 13 longueurs de retard sur le 19e, Dijon va devoir réaliser un miracle pour ne pas descendre en Ligue 2. Les supporters ne pourront toutefois pas chercher une once d'espoir chez leur président, Olivier Delcourt, qui a déjà acté la relégation.

"Ça fait partie de la vie d'un club. Le DFCO est jeune, il a 23 ans. Sa place se situe entre la 15e de Ligue 1 et la 10e de Ligue 2, a rappelé le président dijonnais dans L'Équipe. Après, je ne suis pas fataliste, mais à force de tourner autour, à un moment donné on y va. On y est. Ce n'est même pas une histoire de savoir quand. On est en Ligue 2. (...) Objectif remontée immédiate ? Ce serait bien présomptueux de le dire. L'objectif, ce sera de remonter dans les deux, trois ans. Ce qui compte pour moi, c'est de retrouver du plaisir et nos supporters au stade. Malheureusement, ce sera en Ligue 2."

Hormis lors de la saison 2017-2018, achevée à une belle 11e place en L1, Dijon n'a jamais vraiment réussi à se maintenir sereinement depuis son retour dans l'élite en 2016-2017.