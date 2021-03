CAN : le Maroc de Selim Amallah, le Cameroun et le Cap Vert seront de la partie

Maroc - Burundi

Le Maroc, avec Selim Amallah titulaire, était déjà qualifié et s'est imposé 1-0 grâce à un but de Munir el Haddadi.

Cameroun - Rwanda

Pays organisateur et déjà qualifié, le Cameroun s'est contenté d'un nul 0-0 contre le Rwanda.

Mozambique - Cap Vert

Dans l'autre rencontre du groupe, le Cap Vert a battu le Mozambique et s'assure de la seconde place qualificative.

Enfin, le match entre le Sierra Leone et le Bénin a été reporté, il déterminera la dernière équipe qualifiée.

🇨🇻 Cape Verde ➡️ #TotalAFCON ✅



The Blue Sharks return after missing on the last two. 🦈#TotalAFCONQ2021 | @fcfcomunica pic.twitter.com/IKOGuokYGs