CAN 2022(Q) : le Sénégal et le Nigéria valident leurs tickets, avec des buts de Kouyaté et Osimhen

Sénégal - Eswatini

Déjà qualifié et assuré de terminer premier, le Sénégal affrontait l'Eswatini. Sabelo Gamedze (9e) ouvrait le score pour les visiteurs. Le Sénégal a finalement égalisé dans les tous derniers instants de la partie. L'ancien Anderlechtois Cheikhou Kouyaté dans les arrêts de jeu a permis aux Lions de la Teranga d'éviter la défaite.

Guinée-Bissau - Congo

La Guinée-Bissau a corrigé le Congo-Brazzaville grâce à des buts de Piqueti (45e), Mendy (73e) et Jorginho (80e) et se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations au détriment du Congo.

Nigéria - Lesotho

Le Nigéria également qualifié a ponctué cette campagne de qualifications par une victoire nette face au Lesotho. L'ancien Carolo Victor Osimhen (23e) ouvrait le score, Oghenekaro Etebo (50e) doublait la mise puis le joueur de Genk Paul Onuachu (83e) a fixé le score pour les Super Eagles face à la lanterne rouge.

Guinea Bissau head off to #TotalAFCON! 🇬🇼



Their third consecutive qualification to the competition! 🥳



#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/6d9ITERtpe