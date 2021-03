Troisième prolongation en trois jours au Beerschot

Le Beerschot continue d'affiner son noyau pour la saison prochaine.

Toujours bien placé dans le top 8 et à la lutte pour un ticket pour les playoffs, le Beerschot peaufine aussi son noyau pour la saison prochaine. Les options de Joren Dom et de Marius Noubissi avaient été levées en début de semaine, c'est désormais au tour de Réda Halaimia de prolonger l'aventure avec le club anversois.

Le latéral droit, arrivé en juillet 2019, rempile pour deux saisons avec le Beerschot. Depuis son arrivée, l'international algérien (5 caps) a disputé 40 rencontres et inscrit un but avec les Rats. Il aura l'occasion d'engranger d'autres rencontres et d'inscrire d'autres buts au cours des deux prochaines saisons.