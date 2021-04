Laurent Blanc épanoui au Qatar : "Je m'amuse plus qu'au PSG"

De retour après plus de quatre ans d'inactivité, le technicien français revit sur le banc d'Al Rayyan.

Laurent Blanc avait repris du service en prenant la tête d’Al Rayyan qu'il a hissé sur le podium du championnat au Qatar. Le Français se dit même plus épanoui que lors de son passage au Paris Saint-Germain. "J'ai repris du plaisir à travailler, le goût des entraînements et à animer des séances. Je m'amuse plus qu'au PSG", a confié le Cévenol au journal L’Equipe. "J'ai plus de boulot sur le terrain. Avant, c'était Jean-Louis (Gasset, ndlr) qui faisait surtout ça. Là, on se partage les groupes avec Franck (Passi, son adjoint). Philippe (Lambert) s'occupe de la préparation physique."

"Les gars ont vraiment envie d'apprendre", a ajouté l’ancien sélectionneur des Bleus. "Le niveau n'est pas fameux, il y a parfois des bugs mais on ne peut rien reprocher aux joueurs. J'ai même des semi-pros qui travaillent dans l'armée ou la police. C'est discipliné. Il y a des situations cocasses mais je vis à la fois une expérience de vie et professionnelle inédite", a conclu le Président qui pourrait tout de même revenir en Europe cet été.