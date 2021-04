Blessin est furieux: "Mes joueurs ont cru que ça allait aller tout seul!"

Le coach d'Ostende analysait la défaite de son équipe sans se chercher des excuses.

Durant la rencontre entre son équipe et Waasland-Beveren, Alexander Blessin était énervé, voir furieux parfois, et une fois le coup de sifflet final passé, le coach des Côtiers n'avait toujours pas retrouvé son calme.

"A part lors des 10 premières minutes, nous n'avons pas montré notre vrai visage aujourd'hui. Les joueurs pensaient que ça irait tout seul et ça je ne peux pas l'accepter. Nous savions que Waasland-Beveren était au pied du mur et donnerait tout et ils l'ont montré sur le terrain".

Il pointe du doigt ce qu'il a manqué à son équipe pour prendre quelque chose ce samedi: "Nous n'étions pas assez alertes, nous avons été impatients et j'ai l'impression que nous nous sommes souvent vite débarassés du ballon. Je pense même que nous avons été meilleurs à 8 qu'à 10 dans le jeu. J'espère que la semaine prochaine nous aurons plus d'énergie et de focus sur notre jeu".