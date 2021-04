Eredivisie: Feyenoord croit encore à l'Europe

Les joueurs d'Advocaat espèrent encore attraper un ticket européen en fin de saison, peut-être sans passer par les barrages.

Le Feyenoord vit une saison compliquée, avec des soucis financiers et une équipe très jeune. Cependant, les joueurs d'Advocaat jouent l'Europe, qui serait plus qu'obligatoire en fin de saison.

Ce dimanche, contre le Fortuna Sittard, ils se sont imposés assez facilement sur le score de 2-0, des buts de Bryan Linssen (50') et Steven Berghuis (83'). Au classement, il n'y a plus que 5 points entre Feyenoord et le PSV, qui est troisième au classement et qui pour le moment prend le chemin de l'Europa League.

Notpns qu'aux Pays-Bas, les places 4, 5, 6 et 7 sont concernées par un barrage pour l'Europe en fin de saison.