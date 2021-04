Vanaken comprend les Courtraisiens: "Pour moi, il n'y a jamais penalty"

Buteur décisif, Hans Vanaken a profité d'un penalty sifflé en faveur de Bruges pour offrir la victoire à ses couleurs. Mais le Diable Rouge ne comprenait pas cette décision.

Après la rencontre, Hans Vanaken s'est montré très honnête à propos du penalty sifflé pour la faute de Derijck sur Sobol. "Il y a un contact avec son bras, mais c'est très léger. Personnellement, pour moi il n'y a pas penalty. D'ailleurs, je pense que Si Vergoote ne siffle pas, le VAR n'intervient pas. Je comprends donc la frustration des joueurs de Courtrai. Si nous avions perdu comme cela, je serais aussi frustré."

Mais au final, Vanaken est content de prendre trois points: "Gagner ici à Courtrai est toujours compliqué. Ils n'avaient rien à perdre ni à gagner ils ont donc joué de manière très libérée. C'était encore plus compliqué sur ce terrain petit et compliqué. On sentait sur le terrain que la pièce tomberait d'un côté ou de l'autre, et elle est tombée pour nous".