De Bock a offert la victoire à Zulte Waregem : "J'ai eu un contact visuel avec Govea"

Zulte Waregem a pris difficilement la mesure d'Eupen (2-1) ce dimanche. Ewoud Pletinckx et Laurens De Bock étaient heureux après leurs beaux buts qui permettent aux Flandriens d'occuper la 6ème place.

Laurens De Bock était fautif sur le but eupenois étant donné qu'il a provoqué le coup franc qui a permis à Stef Peeters de faire trembler les filets de Bostyn. "On m'a dit que j'avais poussé. Après un bon départ, nous avons perdu le contrôle du jeu en première mi-temps. Nous avons aussi eu un but malheureux contre nous. C'est râlant car le ballon est entré par malchance. Mais nous avons réagi calmement et après la pause, nous avons pris le contrôle de la partie", a expliqué le back gauche.

C'était un soulagement et un sentiment de fraîcheur, car cela faisait un moment que je n'avais pas marqué de points

Laurens De Bock a marqué le but de la victoire via une superbe reprise sur un corner de Govea. "En seconde mi-temps, nous étions plus calmes et nous sommes entrés plus facilement dans les seize mètres d'Eupen. Concernant mon but, c'est une action répétéen avec Govea à l'entraînement. J'ai établi un contact visuel avec lui et je savais qu'il mettrait la balle là. Ensuite, c'est allé au fond des filets", a déclaré De Bock.

Ewoud Pletinckx avait également marqué le but de l'égalisation. "C'était vraiment un soulagement et un grand sentiment. Je ne marque pas beaucoup de buts, alors quand un ballon arrive devant vous et que vous pouvez l'envoyez au fond des filets adverses, vous êtes bien sûr heureux. Cela fait aussi un moment que je n'ai pas marqué de but", a confié le capitaine des Flandriens.