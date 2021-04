Cobbaut décisif : "Enfin un match qu'on termine sans stress"

Elias Cobbaut était à nouveau dans la place et est resté solide tout le match face à Didier Lamkel Zé, invisible.

Le Camerounais se sera même pris un taquet un peu sévère de la part d'Elias Cobbaut, averti dès le quart d'heure de jeu : "Ce n'était peut-être pas très intelligent", reconnaissait le défenseur central du RSCA, qui ne perdra cependant pas contenance, que du contraire. "Cette victoire fait vraiment du bien. Surtout parce que, enfin, nous avons pu terminer un match sans stress ! Ca n'est pas arrivé souvent qu'on mène 0-4 (rires)".

Le RSCA a fini par encaisser un but ("C'est dommage", commente Cobbaut), mais à un moment où le sort en était jeté. Le Diable Rouge aura été décisif plus tôt dans le match en sauvant une balle sur la ligne. "Si nous avons été surpris de leur placement bas sur le terrain ? Nous étions préparés aux deux scénarios, c'était ça ou un pressing haut". Anderlecht peut désormais savourer : "Nous allons en profiter aujourd'hui et demain, puis ce sera focus sur le Club de Bruges !".