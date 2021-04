Genk fait l'affaire en or dans la course aux PO1, OHL peut presque arrêter de rêver !

C'était un match-couperet ce lundi à Louvain : Genk pouvait frapper fort, et OHL devait l'emporter pour encore croire au top 4 !

Le Racing Genk ne comptait, mine de rien, qu'un petit point d'avance sur le KV Ostende et le RSC Anderlecht (qui joue dans la foulée à l'Antwerp ce lundi) dans la course au top 4 et n'était donc toujours pas à l'abri d'une très mauvaise surprise : ce déplacement compliqué à OHL était crucial pour les hommes de John Van den Brom, qui ne tarderont pas à s'enlever un poids des épaules via un superbe but de Kristian Thorstvedt, profitant du travail de Théo Bongonda.

C'est ensuite sur un coup-franc de l'inévitable Xavier Mercier qu'OHL reviendra dans le match (74e) ; les Louvanistes n'ont pas le choix s'ils veulent encore croire au top 4, ils doivent prendre quelque chose et si possible les trois points face à Genk. Mais alors qu'un partage n'arrangeait aucune des deux équipes, les Limbourgeois finiront par faire la différence : Bongonda et Thorstvedt inversent les rôles à la 81e (1-2), avant que Paul Onuachu se rapproche un peu plus de la barre des 30 réalisations en inscrivant avec calme - crochet et plat du pied - son 26e but en championnat (1-3, 83e).

Thomas Henry répondra à son homologue dans ce duel des meilleurs buteurs de Pro League, inscrivant le 2-3 dans les arrêts de jeu (son 21e but de la saison). Trop tard, cependant, pour éviter une défaite qui tue peut-être les derniers espoirs de top 4 d'OHL, et scelle presque la place de Genk en PO1.