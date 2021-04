Le département arbitral de l'Union Belge s'exprimera ce mardi concernant les décisions du week-end

Les décisions prises par l'arbitrage ce week-end, notamment lors de Courtrai-Bruges et Standard - La Gantoise, ont fait polémique, mais l'Union Belge se donne un peu d'air : en raison des trois matchs au programme ce soir, les commentaires du département des arbitres seront communiqués ce mardi seulement.

There are 3 more games in the @ProLeagueBE today. Our Professional Refereeing Department will communicate about the referees' decisions from this weekend on Tuesday.