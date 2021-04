Anderlecht s'informe concernant Dieumerci Mbokani et Lior Refaelov !

Anderlecht dresse une liste de profils intéressants pour la saison prochaine. L'un d'entre eux est Dieumerci Mbokani, comme nous vous en avons déjà informé hier soir. Mais Lior Refaelov est lui aussi une cible des Mauves.

Anderlecht est de nouveau en course pour les Playoffs 1 après son écrasante victoire (1-4) à l'Antwerp. Le club bruxellois, qui prépare déjà la saison prochaine, s'est renseigné à propos de deux joueurs majeurs du Great Old, Dieumerci Mbokani (35 ans) et Lior Refaelov (34 ans), selon nos confrères de Het Nieuwsblad. Anderlecht voulait savoir si les deux joueurs en fin de contrat du côté du Bosuil n'avaient pas d'option dans leur bail. Ce n'est pas le cas, l'attaquant congolais et le milieu offensif israélien peuvent partir gratuitement en juin.

Les Mauves sont donc clairement à la recherche de profils expérimentés pour entourer leurs jeunes. Mbokani a toujours déclaré qu’il voulait retourner à Anderlecht, après ses deux passages (2006-2007 et en 2011-2013). Le Congolais pourrait donc faire son retour cet été.

Concernant Refaelov, le dossier semble plus compliqué parce qu’il a un passé au Club de Bruges (entre 2011 et 2018), mais aussi parce que ses exigences financières sont élevées. De plus, le Soulier d’Or réalise l'une de ses meilleures saisons avec quatorze buts et neuf passes décisives délivrées avec l'Antwerp.

Comme il ne s'agit que de prises d'informations, un transfert n'est pas pour demain. Mais Anderlecht est déjà tourné vers l'avenir.