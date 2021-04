Coupe de France : Le jeune Belge Eliot Matazo et Monaco éliminent Metz et filent en quart de finale

Ce mardi soir, Monaco accueillait le FC Metz au Stade Louis II.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, l'AS Monaco avait explosé le FC Metz (4-0). Les deux équipes se retrouvaient ce mardi en Coupe de France. Mais cette fois, la rencontre a été plus compliquée pour les Asémistes. Le jeune Belge Eliot Matazo était d'ailleurs aligné du côté monégasque tout comme Aaron Leye Iseka et Dylan Bronn côté messin.

La rencontre a été disputée et les deux formations ne sont pas parvenues à se départager malgré la barre transversale de Stevan Jovetic en fin de rencontre (81e). Place donc aux tirs au but et Monaco a été meilleur que les Grenats. Alors que les trois premiers tireurs de chaque équipe avaient marqué, Habib Maïga manquait le sien. Ensuite, Cesc Fabregas, Dylan Bronn et Stevan Jovetic ne trembleront pas. Les Monégasques s'imposeront donc 5-4 aux tirs au but et fileront en quart de finale de la Coupe de France.