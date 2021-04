Nouveau match de la dernière chance pour Waasland-Beveren

L'actuelle lanterne rouge de notre championnat a eu la bonne idée d'aller gagner à Ostende ce week-end, trois points qui ont laissé de l'espoir au Freethiel.

Dans la course au maintien, tout le monde prend des points. Le Cercle, STVV et Waasland-Beveren se sont imposés, alors que Mouscron est allé chercher un point à Charleroi. Du coup, les décisions ne tombent pas mais pour les Waaslandiens, chaque semaine rapproche un peu plus le club de la relégation.

Ce mardi soir, les hommes de Hayen ont cependant droit à un joker, à domicile, et contre STVV. En cas de victoire lors de ce match en retard, avec 31 points au compteur ils reviendraient à hauteur des Hurlus à deux rencontres de la fin et avant de jouer Courtrai et OHL.

En face, les Canaris vont pouvoir plier l'affaire, et d'un oeil extérieur on ne peut que les conseiller de le faire ce mercredi. Lors des deux dernières rencontres, STVV va en effet se déplacer à Genk avant de recevoir le Sporting d'Anderlecht lors de la dernière journée.

Quoi qu'il en soit, le duel de ce soir va être déterminant pour la descente. Soir tout sera relancé, soit Waasland-Beveren n'aura plus que ses yeux pour pleurer.