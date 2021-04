Officiel : Roland Lamah retrouve un club

Après le FC Dallas et Cincinnati, Roland Lamah va connaître une troisième expérience aux Etats-Unis où il est présent depuis quatre ans. L'international belge rejoint Memphis 901 FC, pensionnaire d'USL (D2 américaine).

Après Anderlecht, Roda, Le Mans, Osasuna, Swansea, Ferencvaros et Dallas, le natif d'Abidjan va découvrir son neuvième club avec Memphis 901 FC.

Roland Lamah has DONE. IT. ALL.#DefendMemphis | @MemphisTravel