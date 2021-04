📷 Les Storm Ultras continuent leurs règlements de comptes

Après des messages adressés aux joueurs et à Karim Belhocine, les Storm Ultras carolos ont révélé la troisième partie de leur opération "grande lessive".

Après de longs textes, très virulents à l'encontre des joueurs et un peu plus cléments envers Karim Belhocine, les Storm Ultras sont passés à l'action pour la partie 3 de leurs actions de protestation : de grandes banderoles ont été dévoilées au Mambourg, alors que la saison de Charleroi est d'ores et déjà terminée, le dernier match comptant pour "du beurre" face à l'AS Eupen ce samedi.