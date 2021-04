Danny Vukovic, qui a quitté Genk, s'entraîne au pays

Danny Vukovic (36 ans), champion avec le Racing Genk et ancien capitaine du club, avait annoncé son départ il y a quelques semaines, quittant prématurément la Belgique alors qu'il arrivait en fin de contrat au terme de la saison et avait perdu sa place de n°1 entre les perches limbourgeoises. Depuis, l'Australien a décidé d'entretenir sa forme avec son ancien club, le Sydney FC, où il a évolué en 2016-2017 avant de rejoindre Genk.

Vukovic n'a cependant pas encore signé de contrat à Sydney : il reste au pays en attendant la naissance de son second enfant. Reste à voir s'il reviendra en Europe par après ou rentrera pour de bon en Australie.

Great to have @vuka20 training with us while in Aus as he awaits the birth of his second child!