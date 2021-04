Yves Vanderhaeghe mérite plus de respect : "Trop souvent sous-estimé, il fait preuve d'une grande intelligence tactique"

Yves Vanderhaeghe a dû jouer les pompiers de service au Cercle de Bruges et a réalisé un travail incroyable. Franky Van der Elst pense qu'il mérite plus de respect.

Yes Vanderhaeghe pourrait obtenir une prolongation de contrat, mais selon Van der Elst, cette décision aurait déjà dû être prise. "Monaco reste le patron, mais ils devront faire en sorte que tout aille un peu plus vite. Le Cercle devra de toute façon continuer avec Vanderhaeghe et Buffel. Yves sait ce qu'il faut faire, il est encore trop souvent sous-estimé", a déclaré Van der Elst à KVW.

Vanderhaeghe a déjà accompli plusieurs choses. "À La Gantoise, il n'a pas été bien traité, c'est ce que je dis. Yves mérite plus de respect et de soutien. Il fait preuve d'une grande intelligence tactique", a conclu Van der Elst.