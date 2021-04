Genk a pris un coup sur la tête avant la finale de Coupe contre le Standard de Liège : "Ce n'est pas idéal pour la confiance"

Au début de la deuxième mi-temps et certainement après le 0-2, le Racing Genk pensait que la victoire était acquise. Mais l'Antwerp a effectué une remontada (3-2).

Le Racing Genk jouera la finale de la Coupe de Belgique contre le Standard de Liège la semaine prochaine. La défaite contre l'Antwerp est tout sauf une bonne préparation. "Cette défaite n'est certainement pas la préparation idéale", a déclaré Vandevoordt après le match. "Nous devons juste jouer à nouveau avec confiance comme nous l'avons fait ces dernières semaines et en début de match. Nous aborderons la finale de la Coupe avec un bon feeling", a souligné le portier de Genk.

L'entraîneur John Van den Brom a aussi évoque le rendez-vous important contre les Rouches. "Cette semaine, nous devons nous préparer comme d'habitude", a déclaré Van den Brom. "Je ne vais pas nier que nous avons reçu un coup sur la tête ce samedi soir et que ce n'est pas idéal pour la confiance. Nous étions dans une spirale victorieuse et elle a été interrompue."

"Nous avons 8 jours complets pour nous préparer"

Le technicien néerlandais pense que le Racing Genk sera présent la semaine prochaine. "Nous avons 8 jours complets pour nous préparer. Nous allons tirer des leçons de ce match. Réagir plus vite, jouer plus loin de notre propre but et mettre plus d'intensité dans les duels. C'est sur cela que nous allons travailler cette semaine."

La finale de la Coupe sera suivie attentivement par Franky Vercauteren. "La finale de la Coupe est un match que je vais regarder. Elle a également une influence sur nous. Avec une victoire contre le Racing Genk, nous sommes déjà sûrs de pouvoir évoluer sur la scène européenne. Pourtant, nous visons plus haut en tant qu'équipe. Nous voulons le meilleur ticket européen possible et nous nous battrons pour cela", a souligné le coach de l'Antwerp.