Le FC Barcelone est reboosté pour la course au titre : "En 2021, nous avons tourné la page comme si nous repartions de zéro"

La victoire du FC Barcelone en Copa del Rey fera du bien aux Catalans, et permettra au club de sauver une saison mitigée, même s'ils sont encore en course pour le titre.

Gerard Piqué était euphorique après la large victoire du Barça en Copa del Rey, les Catalans ont étrillé l'Athletic Bilbao 4-0.

"Cette équipe a réussi à retourner la situation. Il y a un vent frais qui souffle. Je suis heureux pour les anciens joueurs et aussi pour les jeunes", a confié le défenseur à Mediaset après la partie.

Gerard Piqué était un homme fier et regarde vers l'avenir de manière positive : "Tout le monde a travaillé dur et a fait de son mieux. Les jeunes ont prouvé qu'ils avaient un grand avenir devant eux. Et nous allons jouer à fond pour remporter tout ce qui est jouable encore cette saison. En 2021, nous avons tourné la page comme si nous repartions de zéro. Et le retour de Joan Laporta à la présidence apporte également beaucoup de sérénité."

"Gagner le doublé est possible. La coupe n'est peut-être pas la compétition la plus importante, mais elle apporte beaucoup de confiance", ponctue l'international.

A huit journées de la fin, le Barça est 3e à deux points du leader et devra encore affronter Getafe, Villareal, Grenade, Valence, l'Atletico, Levante, le Celta Vigo et Eibar.