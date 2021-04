Les diffuseurs anglais s'opposent à la Super League

Les diffuseurs anglais SkySports et BT Sport se sont associés pour dénoncer le projet de Super League.

Dans deux communiqués, BT Sport et SkySports, principaux diffuseurs du football en Angleterre, ont verbalisé leur inquiétude concernant la Super League et son impact sur le football dans son ensemble. "BT comprend les préoccupations soulevées par de nombreux acteurs du football et pense que la Super League pourrait avoir un effet néfaste sur l'état du football à long terme dans le pays", lit-on dans le communiqué du diffuseur anglais de la Ligue des Champions et l'Europa League.

Même constat chez SkySports, diffuseur de la Premier League : "Nous sommes entièrement concentrés sur le soutien de nos partenaires à long terme au Royaume-Uni et en Europe, en offrant déjà aux fans les meilleures compétitions de football au monde, et nous n'avons été impliqués dans aucune discussion de la scission proposée par la Super Ligue européenne".