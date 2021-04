L'Excel Mouscron, ce sera "avec Gérard Lopez" ou en D2 Amateurs !

L'Excel Mouscron est relégué sportivement, mais reste sous le coup d'une radiation du football professionnel.

Les ennuis de l'Excel Mouscron sont sportifs, avec une relégation directe en D1B, mais aussi extra-sportifs : le club n'a pas obtenu la licence pour le football professionnel et sans l'engagement de Gérard Lopez, ce sera le football amateur pour les Hurlus. "Je ne suis pas au courant d'une reprise quelconque du club et s'il y avait des projets de reprise, je doute qu'elle puisse se faire avant le passage devant la CBAS le 10 mai, surtout sachant que la dernière reprise a eu lieu il y a quelques mois", déclare Patrick Declerck, président de l'Excel, à la chaîne régionale No Télé.

"Il n'y a que le projet Lopez sur la table et j'espère qu'il pourra être convaincu de continuer car sans lui, ce sera la D2 Amateurs (plus précisément la D2 ACFF, nda)", conclut Declerck. Et le problème, c'est que Lopez n'avait a priori aucune envie de rester au Canonnier à long terme depuis son éviction du LOSC ...