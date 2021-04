Coup dur pour le PSG et Bernat

Le latéral gauche du PSG ronge son frein à l'infirmerie.

Touché au ligament croisé antérieur du genou gauche et opéré en septembre dernier, Juan Bernat (28 ans, 3 matchs en L1 cette saison) tablait dans un premier temps sur un retour à la compétition au mois de mars. Mais selon les informations du quotidien régional Le Parisien, le latéral gauche du PSG ne reprendra pas l'entraînement collectif avant début mai !

Le retour à la compétition, lui, sera donc pour la fin du mois de mai. Au choix, il y aura la 38e et dernière journée de Ligue 1 à Brest (23 mai), une éventuelle finale de Coupe de France (19 mai) et une de Ligue des Champions (29 mai). Bernat, qui aura alors passé huit mois sans jouer, sera-t-il prêt à temps ? A priori, Paris ne devrait prendre aucun risque avec l'ancien du Bayern Munich, d'autant plus qu'Abdou Diallo assure un intérim plutôt intéressant à gauche.