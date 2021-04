Thomas Henry évoque l'arrivée de Perbet au FC Liège : "Un mariage qui promet d'être fructueux"

L'annonce de la signature de Jérémy Perbet au RFC Liège en vue des deux prochaines saisons a fortement marqué les esprits. Le matricule 4 a frappé un grand coup en s'attachant les services de l'ancien double meilleur buteur de Jupiler Pro League.

Jérémy Perbet évoluera donc au RFC Liège la saison prochaine. Le Français âgé de 36 ans viendra partager son expérience et surtout sa finition du côté de Rocourt. Un gars en or comme le confirme son coéquiper et compatriote Thomas Henry. "Je lui souhaite beaucoup de bonheur du côté de Liège. Jérémy est une très belle personne et j'ai beaucoup appris de lui. Nous nous aidions beaucoup à Louvain et je suis triste que ça se soit mal terminé pour lui ici car il ne méritait pas cela", nous confie l'attaquant âgé de 26 ans.

"Le FC Liège a réalisé un super transfert"

Les supporters des Sang et Marine savent à quoi s'attendre avec leur nouvelle recrue. "Il va planter des buts, tout le monde le connaît. Il va faire le plus grand bien avec ses goals mais aussi sa gentillesse. Quand Jérémy a le ballon dans le rectangle, c'est dedans à chaque fois. Le FC Liège a réalisé un super transfert, c'est un mariage qui promet d'être fructueux", a conclu Thomas Henry.