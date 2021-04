Dieumerci Ndongala fait le bilan : "Une saison décevante, mais nous sommes sur la bonne voie"

Après des passages remarqués au Sporting de Charleroi, à La Gantoise, au Standard de Liège et à Genk avec qui il a été champion lors de la saison 2018-2019, l'ailier avait décidé de quitter la Belgique l'été dernier pour relever un nouveau défi du côté de Chypre.

Dieumerci Ndongala a rejoint l'APOEL Nicosie l'été dernier où il a paraphé un contrat de trois saisons. Le club le plus titré de Chypre avec 28 titres dont sept d'affilée, a vécu une saison compliquée. "Cet exercice est décevant, nous aurions dû mieux faire. Le dernier espoir d'arracher un ticket européen s'est envolé il y a deux jours lors de la défaite en demi-finale de Coupe. Nous avions déjà manqué les Playoffs 1 et là, il nous reste six matchs à jouer en Playoffs 2, où il n'y a rien à gagner", nous confie Dieumerci Ndongala.

© photonews

"Une mauvaise saison pour l'APOEL même si nous savions que c'était une saison de transition. Le club est habitué à évoluer sur la scène européenne, et là, il n'y aura rien l'année prochaine. Inimaginable pour les supporters qui ont même cassé des voitures des joueurs il y a quelques mois après une défaite. Mais, je pense toutefois que nous sommes sur la bonne voie depuis l'arrivée de notre nouveau coach, le troisième cette saison. Savvas Poursaitidis a apporté de la fraîcheur et un style de jeu qui correspond bien à l'équipe. C'est de bon augure pour la suite", souligne l'international congolais.

© photonews

L'ailier des Bleu et Jaune a également dressé son bilan personnel (27 rencontres toutes compétitions confondues, 3 buts et 4 assists). Quand le joueur âgé de 29 ans était présent dans le onze de base, l'ogre chypriote s'est incliné à trois reprises seulement en championnat. Quand Ndongala n'était pas là, l'APOEL est tombé à dix reprises. "J'avais bien débuté puis il y a eu le changement de coach. Je me suis blessé aussi à deux reprises et j'ai manqué huit semaines en tout. De plus, j'ai eu le Covid-19. Mais depuis que le troisième entraîneur est là, je suis plus décisif et mes statistiques s'améliorent. J'ai marqué un but et distillé deux assists lors de mes quatre dernières rencontres. Il reste encore quelques matchs pour préparer le prochain exercice où nous devrons faire beaucoup mieux", précise l'ancien joueur du Standard et de Charleroi.

Sous contrat jusqu'en 2023 à l'Apoel, le natif de Kinshasa se sent bien à Chypre. "Les installations sont bonnes et il fait bon vivre ici. Néanmoins, nous avons eu une année compliquée avec le coronavirus et je n'ai pas pu profiter du pays comme je le voulais. Sans oublier que je suis tout seul ici, ma famille est restée en Belgique. Mon futur ? Je me sens bien ici, mais dans le football, tout peut aller très vite", a conclu Dieumerci Ndongala.